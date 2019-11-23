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Джонсон сравнил обвинения во влиянии РФ на Brexit с "чушью о Бермудском треугольнике"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обвинения России во вмешательстве в референдум о выходе страны из Евросоюза не соответствуют действительности, и сравнил эти утверждения с "чепухой о Бермудском треугольнике". Об этом он заявил в программе BBC Question на "Би-би-си".

Brexit

Отвечая на вопрос о том, когда он намерен опубликовать доклад британских спецслужб о предполагаемом влиянии России на результаты референдума 2016 года, Джонсон заявил, что этому "нет абсолютно никаких доказательств". Решение не публиковать доклад до декабрьских выборов он объяснил тем, что "не видит причин менять нормальный график".

"Нет абсолютно никаких доказательств, о которых мне было бы известно, о каком-либо вмешательстве в какое-либо британское избирательное мероприятие", - сказал британский премьер.

Британские спецслужбы в октябре передали кабинету министров подготовленный ими доклад о "российской угрозе" и влиянии России на результаты референдума 2016 года. Однако правительство Великобритании объявило, что не будет публиковать его до досрочных парламентских выборов, назначенных на 12 декабря 2019 года.

Противники Джонсона обвинили премьера в том, что он, затягивая публикацию доклада, пытается скрыть некоторые сведения о российском вмешательстве.

В ходе состоявшихся пятницу предвыборных дебатов Джонсон подтвердил, что не намерен менять решение о публикации доклада.

Великобритания Борис Джонсон Brexit

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