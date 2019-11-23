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РФ выразила Японии озабоченность в связи с военным союзом Токио и США

РФ выразила Японии озабоченность в связи с военным союзом Токио и США
Главы МИД Японии и России Тосимицу Мотэги (справа) и Сергей Лавров (слева) во время встречи министров иностранных дел G20
Фото: ТАСС/EPA

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россия передала Японии перечень озабоченностей в связи с военным союзом Токио с Вашингтоном, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" G20 в Нагое.

"Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям. (...) Мы передали японским коллегам и по линии МИД, и по линии нашего Совета безопасности перечень конкретных абсолютно озабоченностей РФ в сфере нашей собственной безопасности, озабоченностей, которые возникают в связи с наличием и с постоянным развитием и укреплением японо-американского военно-политического альянса", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что японская сторона обещала на эти озабоченности отреагировать.

"И мы будем ждать их ответа и продолжим дискуссию", - сказал министр.

Лавров напомнил в этом контексте, что во время согласования декларации 1956 года, Советский Союз отмечал, что реализация этого документа в полном объеме возможна лишь "в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии".

Также глава российского МИДа напомнил, что новый министр иностранных дел Японии в декабре посетит Россию.

"Вскоре, уже в декабре, министр иностранных дел Японии нанесет свой первый визит в РФ в этом качестве", - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что одной из центральных тем встречи станет военно-политический альянс Японии и США.

"В отношениях с Японией США не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них являются Россия и Китай, и что все их военные альянсы и с Японией, и с Австралией, и с Республикой Корея будут выстраиваться исходя из этих угроз и вызовов", - сказал Лавров.

"Мы, конечно, привлекли вчера на встрече с министром иностранных дел Японии внимание к тому, что это расходится с заверениями, которые нам дают японцы о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса против РФ. Будем продолжать диалог", - заявил российский министр.

Советско-японская декларация 1956 года

Московская декларация, или Советско-японская декларация, была подписана в 1956 году. Документ официально прекратил состояние войны между двумя странами.

Мирный договор между Россией и Японией не заключен до сих пор. Камнем преткновения является вопрос об российских островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе островов Хабомаи, на которые претендует Токио.

Россия Япония Сергей Лавров Тосимицу Мотэги

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