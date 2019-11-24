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Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 ноября

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Почти 30 человек погибли из-за оползня в Кении. Оползень произошел из-за проливных дождей.

– Мэр Тулуна госпитализирован после ДТП, в котором погибла его супруга. Он обратился в больницу сам. По предварительной версии, мэр города не справился с управлением машиной.

– Электропикап Cybertruck заказали 146 тысяч раз. Производство футуристичных машин начнут через два года. Размещение заказа стоит $100.

– Психически нездоровый мужчина девять часов провел на опоре ЛЭП в Молдавии. Из-за него около 20 тысяч человек остались без электроэнергии. В некоторых районах Кишинева не работали светофоры и троллейбусы.

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