Телефонный разговор состоялся между Путиным и Зеленским

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся вечером в понедельник по инициативе украинской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в ходе беседы Путин и Зеленский затронули тему передачи трех украинских кораблей, задержанных Россией в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Кроме того, стороны подробно обсудили газовую проблематику, в том числе вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину, а также договорились продолжать контакты на различных уровнях.

В свою очередь в фейсбуке офиса президента Украины подчеркивается, что Зеленский в беседе с Путиным указал на необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, которые находились на возвращенных украинских кораблях.

Также в сообщении отмечается, что президенты двух стран затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

18 ноября Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года, но не вернула Киеву около 30 единиц оружия и боеприпасы, изъятые у украинских моряков. Вооружение осталось в Москве как вещественные доказательства.