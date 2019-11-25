Телефонный разговор состоялся между Путиным и Зеленским
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся вечером в понедельник по инициативе украинской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Как отмечается, в ходе беседы Путин и Зеленский затронули тему передачи трех украинских кораблей, задержанных Россией в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Кроме того, стороны подробно обсудили газовую проблематику, в том числе вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину, а также договорились продолжать контакты на различных уровнях.
В свою очередь в фейсбуке офиса президента Украины подчеркивается, что Зеленский в беседе с Путиным указал на необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, которые находились на возвращенных украинских кораблях.
Также в сообщении отмечается, что президенты двух стран затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.
18 ноября Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года, но не вернула Киеву около 30 единиц оружия и боеприпасы, изъятые у украинских моряков. Вооружение осталось в Москве как вещественные доказательства.