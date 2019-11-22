Президент РФ заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Активные боевые действия в Сирии завершены, исход боевиков из этой страны в РФ предотвращен, заявил президент России Владимир Путин.

"Но полученный (Россией в Сирии - ИФ) боевой опыт востребован сегодня в военном строительстве", - сказал он в пятницу на заседании Совета безопасности РФ.

По словам президента, личный состав Воздушно-космических сил (ВКС), ВМФ, Сил специальных операций, военной полиции, других ведомств и служб полностью справился с поставленными задачами в этой стране. "(Личный состав - ИФ) Действовал мужественно, грамотно, профессионально, не допустил массового исхода с этой территории боевиков в нашу страну", - сказал глава государства.

Ранее в пятницу глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что турецкие спецслужбы поймали в Сирии высокопоставленного члена группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Юсуфа Худу, который имеет отношения к терактам в России и Германии.

В середине ноября глава ФСБ Александр Бортников говорил, что РФ сможет принять примкнувших к ИГ россиян только после их предварительной фильтрации властями того региона, где экстремисты были задержаны.

В настоящее время в Сирии находятся подразделения военной полиции РФ, которые вместе с турецкими силовиками патрулируют территорию на севере страны согласно меморандуму, подписанную Москвой и Анкарой в октябре. Минобороны РФ ранее сообщало, что в ходе этих мероприятий российские военные полицейские вместе с сирийскими и турецкими пограничниками "оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка".

30 сентября 2015 года Совет Федерации одобрил использование российских войск в Сирии. Как пояснил глава администрации президента Сергей Иванов, речь идет исключительно о воздушной операции против боевиков ИГ, и ввод в страну сухопутного контингента исключен. В этот же день ВВС РФ начали наносить первые удары по позициям исламистов.