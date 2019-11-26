Число задержанных у здания парламента Грузии в Тбилиси достигло 28 человек

Спецназ у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото. Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - МВД Грузии сообщает о задержании 28 участников акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси и о трех пострадавших.

"Пострадавшим была оказана соответствующая помощь в медицинских учреждениях", - сказано в распространенном во вторник утром заявлении МВД.

По данным ведомства, участники акции задержаны за неподчинение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и мелкое хулиганство.

Ранее во вторник грузинский журналист и политик Заал Удумашвили говорил, что число задержанных в районе здания грузинского парламента составило 20 человек.

Также сообщалось, что полиция во вторник на рассвете применила водометы, чтобы оттеснить участников акции оппозиции от входов в здание парламента, перед которыми с вечера понедельника, 25 ноября, был устроен пикет.

Грузинские оппозиционеры в беседах с журналистами заявили, что несколько участников акции получили травмы и обморожение из-за применения полицией водомета.

В МВД заявляют, что предупредили организаторов акции и ее участников о том, что полиция применит силу в случае, если они не освободят от барьеров входы в парламент, а также проезжую часть. В ведомстве отмечают, что при этом им был дан разумный срок на выполнение этого требования, но участники акции проигнорировали предупреждение. В ведомстве подчеркнули, что полиция действовала в рамках закона.

Грузинская оппозиция проводит акции протеста с 14 ноября, когда в парламенте провалился законопроект о проведении в 2020 году выборов по пропорциональной системе.