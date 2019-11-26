Полиция задержала до 20 протестующих у здания парламента в Тбилиси

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В ходе силового вытеснения участников акции с прилегающих к зданию парламента улиц задержаны до 20 человек, заявил журналистам грузинский журналист и политик Заал Удумашвили.

"Ничего не изменилось, мы продолжаем акцию и через несколько часов здесь будут тысячи наших сторонников", - сказал Удумашвили.

Как сообщает с места событий корреспондент "Интерфакса", полицейские освободили и проезжую часть проспекта Руставели. В настоящее время несколько десятков оппозиционеров находятся на площади перед парламентом, где стоят их палатки.

Ранее подразделение грузинского полицейского спецназа применило водомет против протестующих в Тбилиси, чтобы вытеснить участников акции протеста на площадь перед парламентом.