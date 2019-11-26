Полиция применила водомет против протестующих в Тбилиси

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Грузинские полицейские проводят в эти минуты спецоперацию, чтобы вытеснить участников акции протеста на площадь перед парламентом, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Подразделение грузинского полицейского спецназа, используя водомет, освободило все входы в парламент, перекрыв автобусами прилегающие к парламенту улицы.

Несколько десятков участников акции сейчас находятся на площади, где стоят палатки. Они заявили журналистам, что продолжат акцию и не допустят проведения заседания парламента.

Лидеры оппозиции в понедельник провели марш вокруг парламента и призвали своих сторонников к пикетированию входов в здание.

"Мы начинаем пикетирование входов в парламент, чтобы завтра в нем не собрались депутаты от правящей партии "Грузинская мечта". Если полиция сегодня начнет разгонять нашу акцию, мы вернемся сюда завтра", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

По его словам, "мирный протест будет продолжаться постоянно, пока власти не пойдут на удовлетворение наших требований - роспуск правительства и назначение досрочных выборов по пропорциональной системе".