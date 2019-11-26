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Число жертв землетрясения в Албании возросло до 6 человек, около 300 пострадали

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере, шесть человек погибли и еще около 300 человек пострадали в результате землетрясения в Албании, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Ранее поступала информация о четырех погибших и порядка 150 пострадавших. О том, что количество получивших травмы в результате стихийного бедствия возросло вдвое, заявили в министерстве здравоохранения страны.

В Минобороны Албании рассказали, что тела двух погибших извлекли из-под завалов в городе Дуррес. Ранее в этом же здании при его обрушении погиб еще один человек.

Один человек погиб в округе Курбин к северу от Тираны, когда пытался покинуть здание во время землетрясения. Тела еще двух погибших обнаружили под завалами здания в городе Тумане.

Посольство России в этой стране сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет. Отмечается, что землетрясение привело к обрушению большого количества зданий.

Президент Албании Илир Мета назвал сложившуюся ситуацию "очень драматичной". "Ситуация очень драматичная. Прилагаются все усилия, чтобы вызволить людей из-под завалов", - сказал глава государства.

По словам премьер-министра Эди Рамы, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дурресе и Тумане, однако все службы активно работают, чтобы спасти людей.

В МВД Албании призвали граждан не садиться за руль и избегать мест, затронутых землетрясением, не создавать препятствий для работы экстренных служб.

По словам очевидцев, подземные толчки ощущались вдоль всего албанского побережья.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

Албания Тирана Дуррес

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