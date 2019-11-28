Что случилось этой ночью: четверг, 28 ноября

Главный вызов современной России, мнение россиян об интересах власти и общества, законопроекты по ситуации в Гонконге

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Матвиенко назвала сокращение населения главным вызовом России. По мнению спикера Совета Федерации, "ключ к решению проблемы один - всесторонняя поддержка семей с детьми, повышение их благополучия, упрочение семейных устоев". Председатель Совета Федерации также обратила внимание на то, что "обязанность федеральной власти, субъектов Российской Федерации - своевременное доведение денег до адресата, их стопроцентное освоение".

- Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества. По данным "Левада-центра", более половины респондентов (53%) из тех, кто не видит совпадения интересов, свою точку зрения объясняют тем, что "власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ". Еще 19% респондентов данной категории убеждены в отсутствии обратной связи "между теми, кто принимает решения наверху, и населением".

- Трамп подписал законопроекты по ситуации в Гонконге. В соответствии с ним госдепартамент должен не реже одного раза в год подтверждать конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы для него сохранялись льготные условия для торговли с Соединенными Штатами. Он также предусматривает санкции против властей города за нарушение прав человека. Второй законопроект запрещает поставки гонконгской полиции средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров. В свою очередь, МИД КНР предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на принятие закона и возложил возможную ответственность за их последствия на американскую сторону.

- МИД Украины посоветовал Apple после решения по Крыму не заниматься "глобальной политикой". "Позвольте мне кое-что прояснить, Apple. Вот представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, в то же время кого-то совершенно не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей", - отметил министр.

- Три женщины обвинили постпреда США при ЕС в сексуальных домогательствах. Обвинения Николь Фогель, Яны Солис и Натали Септ в адрес Сондланда были опубликованы в журнале Portland Monthly. Все случаи, описанные ими, произошли еще до его назначения постпредом США при ЕС. Женщины сообщили, что Сондланд целовал или пытался сделать это без их согласия, а перед одной из них обнажился по пояс.

- "Зенит" выиграл у "Лиона" в матче Лиги чемпионов. На 42-й минуте встречи, прошедшей в Петербурге, гол провел Артем Дзюба, на 84-й – Магомед Оздоев.