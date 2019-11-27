МИД Украины посоветовал Apple после решения по Крыму не заниматься "глобальной политикой"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение компании Apple маркировать Крым и Севастополь как российские.

"Телефоны, отличные продукты. Если серьезно, @Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и развлечений. Глобальная политика не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в своем твиттере.

IPhones are great products. Seriously, though, @Apple, please, please, stick to high-tech and entertainment. Global politics is not your strong side. #CrimeaIsUkraine — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 27 ноября 2019 г.

"Позвольте мне кое-что прояснить, Apple. Вот представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, в то же время кого-то совершенно не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей", - отметил министр.

Ранее представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в продукты компании.

"Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города федерального значения - Севастополя. Приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам в среду.

Компания на встрече предоставила визуальные доказательства внесенных ею изменений. Теперь, по словам Пискарева, каждый пользователь продукции Apple, входя в приложение "карты" и выбирая на карте полуостров Крым либо любой из его городов, увидит принадлежность их к РФ.

Глава комитета напомнил, что переговоры по данной теме с представителями компании Apple длились с мая. Представители компании неоднократно просили продлить им срок на внесение изменений. Госдума напоминала, что обозначение Крыма как территории Украины, как это было сначала, по российскому законодательству является уголовным преступлением. На определенном этапе переговоров с Госдумой компания просто сняла упоминание Украины и не поставила упоминание России как страны, к которой относится крымский регион и его города.

"Мы будем и дальше контролировать, чтобы не было возврата назад", - сказал Пискарев.

В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что "можно лишь приветствовать решение Apple привести в соответствие состояние своих картографических сервисов требованиям законодательства Российской Федерации".