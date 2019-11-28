Сеул сообщил о запуске Северной Кореей ракет из "сверхбольшой" установки

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Военные КНДР испытали в четверг две баллистические ракеты, сообщили в японском военном командовании.

В Сеуле, со своей стороны, заявили, что ракеты пролетели 380 км на высоте в 97 км, по информации южнокорейских военных, они были запущены из "сверхбольшой" многозарядной пусковой установки.

Ранее в четверг сообщалось о запуске из КНДР одного или нескольких "неопознанных снарядов". Они были запущены из провинции Хамген-Намдо в сторону Японского моря в районе 16:59 по местному времени (10:59 по Москве).

Речь идет уже о 13-м испытании такого рода, проведенном Северной Корее за текущий год. В последний раз такой пуск состоялся 31 октября: тогда Пхеньян испытал две ракеты.

Многие страны пристально следят за подобными пусками и за тем, ракеты какого типа были испытаны: запуск КНДР баллистических ракет нарушает резолюции СБ ООН.