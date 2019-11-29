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Ким Чен Ын руководил испытанием "сверхбольшой" реактивной системы залпового огня

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына успешно протестировала пусковую установку реактивной системы залпового огня, сообщает государственное северокорейское агентство ЦТАК.

"Залповый испытательный огонь с целью окончательной проверки эффективности боевого применения сверхкрупного реактивного орудия подтвердил его военно-техническое превосходство и надежность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что верховный лидер выразил "полное удовлетворение" результатами испытания.

Накануне японское военное командование заявило, что в КНДР испытали две баллистические ракеты.

В Сеуле, со своей стороны, сообщили, что ракеты пролетели 380 км на высоте в 97 км. По информации южнокорейских военных, запуск был произведен из "сверхбольшой" многозарядной пусковой установки.

Северная Корея провела уже 13-е испытание такого рода за текущий год. В последний раз пуск состоялся 31 октября: тогда Пхеньян также испытал две ракеты.

КНДР Ким Чен Ын

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