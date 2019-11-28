Сеул сообщил о запуске Северной Кореей "неопознанных снарядов"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Северной Корее провели в четверг пуск одного или нескольких "неопознанных снарядов", сообщают СМИ Южной Кореи со ссылкой на данные южнокорейского военного командования.

Пока в Сеуле не уточняют, какие именно объекты запустили северокорейские военные. Как правило, в ходе подобных испытаний в КНДР речь идет о ракетах, реже - об артиллерийских снарядах.

Со своей стороны, в японской службе береговой охране сообщили, что речь, судя по всему, идет о ракете. Японское агентство "Дзидзи", в свою очередь, сообщает не об одной, а о двух запущенных ракетах.

Если эти данные об одной или нескольких ракетах подтвердятся, то речь будет идти уже о 13-м испытании такого рода, проведенном Северной Корее за текущий год. В последний раз такой пуск состоялся 31 октября - тогда Пхеньян испытал две ракеты.

В начале октябре Пхеньян сообщал, что успешно испытал баллистическую ракету нового типа, предназначенную для запуска с подводной лодки. В Пентагоне тогда рассказали, что северокорейские военные запустили ракету с морской платформы на расстояние 450 км.

Многие страны пристально следят за подобными пусками и за тем, ракеты какого типа были испытаны. Запуск КНДР баллистических ракет нарушает резолюции СБ ООН.