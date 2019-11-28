Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.

"Принцип энергетической солидарности, предусмотренный в статье 194 Лиссабонского договора, имеет большое значение для Комиссии", - сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что до 20 ноября ЕК должна решить, намерена ли она обжаловать упомянутое решение или же будет работать в его рамках.

В середине сентября по решению Европейского суда 50% мощности Opal на выходе из Германии в Чехию было заморожено для использования "Газпромом". В ЕК тогда пообещали изучить это решение.

"Это решение суда подчеркивает важность принципа энергетической солидарности в Европейском союзе. Конечно, мы его изучим. Тщательно проанализируем в деталях, а потом решим, как действовать дальше", - сказал заместитель председателя Комиссии Марош Шефчович.

Позднее в сентябре "Газпром", исполняя упомянутое решение суд, сократил прокачку по OPAL и нарастил прокачку газа по западному отводу от "Северного потока" - NEL.

После запуска "Северного потока" половина мощностей газопровода OPAL долгое время была заморожена, так как "Газпрому" с Европейской комиссией не удавалось договориться о регулировании работы магистрали. К договоренности удалось прийти в 2016 году. Но ее обжаловали польские компании и правительство. В 2017 году суды отклонили иски польской стороны, однако в сентябре 2019 года Суд Европейского союза принял решение в пользу польских истцов, приняв во внимание принцип солидарности в вопросах энергоснабжения.