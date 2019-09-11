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Еврокомиссия изучит решение Суда Евросоюза по OPAL

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Перед исполнением решения Суда ЕС по исключению для газопровода OPAL надо его внимательно изучить, заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

"Это решение суда подчеркивает важность принципа энергетической солидарности в Европейском союзе. Конечно, мы его изучим. Тщательно проанализируем в деталях, а потом решим, как действовать дальше", - сказал Шефчович, отвечая на вопрос о том, будет ли Еврокомиссия подавать апелляцию решение суда.

В ответ на уточняющий вопрос зампред ЕК отметил, что решение принято лишь в минувший вторник. "Теперь мы должны выполнять законодательство", - объяснил Шефчович.

По его словам, Еврокомиссии предстоит подумать, как поступить в дальнейшем. "У меня нет другой информации на этой стадии", - заключил еврокомиссар.

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ЕС OPAL

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