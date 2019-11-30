Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Фото: Reuters

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера и эко-активиста Леонардо Ди Каприо в причастности к лесным пожарам в стране, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Болсонару заявил, что Ди Каприо финансировал некоммерческие организации, которые, по мнению президента Бразилии, имеют отношения к пожарам, охватившим леса Амазонии. "Ди Каприо крутой парень, не правда ли? Финансирует поджог лесов Амазонии", - сказал бразильский лидер, выступая перед сторонниками. При этом он не предоставил никаких доказательств своих слов.

Между тем Associated Press сообщает, что получило заявление от Ди Каприо, в котором он поясняет, что его организация Earth Alliance действительно выделила $5 млн тем НКО, которые подключились к работе после лесных пожаров в июле и августе. Однако в их числе не было двух групп, которые, по данным следствия, могут быть причастны к трагедии.

"На кону будущее этих уникальных экосистем, и я горжусь тем, что нахожусь на стороне их защитников", - говорится в заявлении.

Новость дополняется