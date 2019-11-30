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Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Фото: Reuters

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера и эко-активиста Леонардо Ди Каприо в причастности к лесным пожарам в стране, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Болсонару заявил, что Ди Каприо финансировал некоммерческие организации, которые, по мнению президента Бразилии, имеют отношения к пожарам, охватившим леса Амазонии. "Ди Каприо крутой парень, не правда ли? Финансирует поджог лесов Амазонии", - сказал бразильский лидер, выступая перед сторонниками. При этом он не предоставил никаких доказательств своих слов.

Между тем Associated Press сообщает, что получило заявление от Ди Каприо, в котором он поясняет, что его организация Earth Alliance действительно выделила $5 млн тем НКО, которые подключились к работе после лесных пожаров в июле и августе. Однако в их числе не было двух групп, которые, по данным следствия, могут быть причастны к трагедии.

"На кону будущее этих уникальных экосистем, и я горжусь тем, что нахожусь на стороне их защитников", - говорится в заявлении.

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Пожары в джунглях Амазонии

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Лесные пожары являются распространенным явлением для Амазонии в период засухи, который длится с июля по октябрь. Однако с начала 2019 года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, это на 83% больше, чем в прошлом.Эксперты отмечают, что причина резкого роста очагов возгорания кроется не только в засухе, но и в процессе обезлесения, когда применяется огонь для освобождения земель под фермы или предприятия. Экологи обвиняют в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который никогда не скрывал пренебрежительного отношения к вопросам экологии. Экологи говорят, что именно президент Болсонару поощрял владельцев ранчо, фермеров и лесозаготовщиков, эксплуатирующих и сжигающих тропический лесБолсонару несколько раз комментировал лесные пожары и обвинения в свой адрес. "Раньше я был Капитаном Бензопилой. Теперь я Нерон, сжигающий лес Амазонии", - отвечал он на претензии экологов.Greenpeace отмечает, что огонь - основной инструмент дефорестации, который используют местные жители, вдохновленные риторикой президента. Например, 10 и 11 августа фермеры на юго-западе штата Пара устроили "День огня". Они одновременно разожгли костры в нескольких районах леса, что за одну ночь увеличило количество очагов в районе города Ново-Прогрессо в четыре раза. Наиболее сильно от пожаров в настоящее время страдают штаты Рорайма, Акри, Рондония и Амазонас на севере страны. Но леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.Ранее президент назвал ложью данные о быстрых темпах вырубки леса Амазонии. Однако наблюдения говорят о том, что обезлесения амазонских джунглей ускорилось более чем на 60%, по сравнению с прошлым годом.Если Амазонский дождевой лес будет необратимо поврежден, мир не только останется без важного источника кислорода, об этом говорят данные Всемирного фонда дикой природы. Горящие или разлагающиеся деревья выделяют углерод - главный фактор изменения климата. Но в современном мире в условиях обезлесения молодые деревья не успевают его перерабатывать. Дождевые леса Амазонии всегда были домом для множества племен. Именно джунгли дают им возможность найти пропитание и получить крышу над головой. Но сейчас они находятся на грани исчезновения из-за вырубки лесов.Племена также участвуют в вырубке лесов, однако этот мизерный ущерб не сравнится с промышленными масштабами
Лесные пожары являются распространенным явлением для Амазонии в период засухи, который длится с июля по октябрь. Однако с начала 2019 года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, это на 83% больше, чем в прошлом.
Бразилия Жаир Болсонару Леонардо Ди Каприо

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