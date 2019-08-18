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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт на свадьбе в Кабуле

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт на свадьбе в Кабуле.

В миреЧисло жертв взрыва на свадьбе в Афганистане выросло до 63Число жертв взрыва на свадьбе в Афганистане выросло до 63Читать подробнее

По сообщению ряда западных СМИ, террористы распространили в воскресенье в соцсетях заявление, в котором утверждают, что сначала смертник взорвал бомбу. Затем, когда на место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности, террористы подорвали заминированный автомобиль.

По данным МВД Афганистана, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство примерно в 21:50 по местному времени во время свадьбы в отеле "Дубай Сити Холл" на западе афганской столицы. Жертвами теракта стали не менее 63 человек, 182 получили ранения.

В МВД отмечают, что среди жертв и раненых много женщин и детей.

На свадьбе присутствовало не менее тысячи гостей.

ИГ периодически пытается закрепиться в Афганистане, причем против этой группировки действуют как правительственные силы, так и мятежники из движения "Талибан" (запрещено в РФ). В данном случае талибы уже осудили этот теракт.

Афганистан Кабул

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