Китай закрыл Гонконг для судов из США и ввел санкции против НПО

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Китай приостанавливает рассмотрение заявок от США на заход американских морских и воздушных судов в Гонконг, сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

На такой шаг Пекин пошел через неделю после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии в Гонконге. Этот документ позволяет Вашингтону вводить санкции в отношении официальных лиц, которых США посчитают угрозой правам человека в Гонконге.

Кроме того, КНР вводит санкции против НПО, поддерживающих протесты в Гонконге. В их числе например, Human Rights Watch, National Endowment for Democracy, the National Democratic Institute for International Affairs, the International Republican Institute и Freedom House.

Как заявила Хуа Чуньин, США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, Пекин может предпринять и другие шаги по защите своего суверенитета.

С июня в Гонконге продолжаются протесты, которые давно переросли в насильственные столкновения. Изначально манифестанты выступали против закона об экстрадиции преступников материковому Китаю, но с тех пор перечень требований значительно расширился, а от закона власти Гонконга решили отказаться.