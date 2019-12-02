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Китай закрыл Гонконг для судов из США и ввел санкции против НПО

Китай закрыл Гонконг для судов из США и ввел санкции против НПО
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Китай приостанавливает рассмотрение заявок от США на заход американских морских и воздушных судов в Гонконг, сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

На такой шаг Пекин пошел через неделю после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии в Гонконге. Этот документ позволяет Вашингтону вводить санкции в отношении официальных лиц, которых США посчитают угрозой правам человека в Гонконге.

Кроме того, КНР вводит санкции против НПО, поддерживающих протесты в Гонконге. В их числе например, Human Rights Watch, National Endowment for Democracy, the National Democratic Institute for International Affairs, the International Republican Institute и Freedom House.

Как заявила Хуа Чуньин, США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, Пекин может предпринять и другие шаги по защите своего суверенитета.

С июня в Гонконге продолжаются протесты, которые давно переросли в насильственные столкновения. Изначально манифестанты выступали против закона об экстрадиции преступников материковому Китаю, но с тех пор перечень требований значительно расширился, а от закона власти Гонконга решили отказаться.

Гонконг: Революция касок

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<p>9 июня. Прошла первая крупная акция, на которую пришло около миллиона человек с требованием отказаться от принятия закона об экстрадиции.<p> <p>12 июня. Протестующие собираются у здания парламента, полиция впервые применяет слезоточивый газ и дубинки, действия протестующих классифицируются как бунт.<p> <p>15 июня. Второе чтение законопроекта переносится на неопределенной срок из-за протестов.<p> <p>16 июня. Рекордная по численности акция – почти два миллиона человек вышли на марш протеста, требуя не "перенести рассмотрение", а отозвать законопроект. </p> <p>18 июня. Глава Гонконга Кэрри Лам извиняется за то, что власти не смогли убедить публику в необходимости закона и форсировали его принятие.</p> <p>30 июня. Первая акция сторонников правительства. На неё вышло около 170 тысяч человек.</p> <p>1 июля. Протестующие ворвались в здание парламента, разнесли зал заседаний, закрасили слова "Китайская Народная Республика" на гербе Гонконга и повесили плакат "Нет никакого бунта, зато есть тирания". Протестующим удалось покинуть здание парламента до приезда полиции. <p> <p>4 июля. Полиция начала арестовывать протестующих.<p> <p>9 июля глава Гонконга Кэрри Лам заявила, что "закон мёртв". Но что это значит, никто не знает. Протестующие продолжают требовать отзыва законопроекта из парламента.<p> <p>20 июля Вторая крупная акция сторонников правительства собрала около 300 тысяч участников.<p> <p>21 июля Люди в белых одеждах напали на протестующих в метро в районе Юньлон и жестоко избили их палками. Полиция бездействовала. В результате столкновений 36 человек были госпитализированы. Как писали СМИ, люди в белом – члены гонконгских триад. И лишь после того как демократическая оппозиция обвинила власти в сотрудничестве с преступными группировками, было задержано 6 человек из числа нападавших, и то только за "незаконное собрание". <p> <p>С 27 июля протесты перерастают в прямые драки с полицией. Полиция активно использует слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.<p> <p>5 августа. Протестующие призывают к массовой забастовке. Блокируют метро и основные дороги связывающие остров с материком. Для разгона митингующих полиция применила более 800 баллончиков со слезоточивым газом, что является рекордным показателем для Гонконга.<p> 7 августа тысячи юристов проводят молчаливый марш, второй за два месяца. Позже, в музее космонавтики, демонстранты освещают лазерными лучами купол в знак протеста против ареста студента университета за покупку лазерных указок, которые полиция считает "наступательным оружием".11 августа. Одна активистка лишилась зрения после того, как ей в глаз попала резиновая пуля. Во время протеста полицейских забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью, в ответ они применяли небоевые патроны, слезоточивый газ и дубинки. <p>12 августа. Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.<p> <p>13 августа. В аэропорту произошли столкновения между участниками протестов и стражами порядка. По меньшей мере два человека пострадали.<p><p>18 августа. В ответ на инцидент, произошедший 11 августа, в парке Виктория был проведён мирный митинг с осуждением жестокости полиции. В нем приняли участие не менее 1,7 млн человек.<p> <p>23 августа. Около 210 тысяч демонстрантов образовали многокилометровые живые цепи, взявшись за руки, приурочив мероприятие к 30-й годовщине антисоветской демонстрации "Балтийский путь".<p> <p>24 августа. Протестующие во многих районах строят баррикады, полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и "губчатых" гранат, некоторые демонстранты ломают "умные фонари", оснащенные камерами.<p> <p>25 августа. Демонстранты бросают кирпичи и коктейли Молотова в районе Цюн-Ван, и полиция впервые использует водометы.<p> 28 августа. Тысячи людей вышли под лозунгом "Прекратить сексуальное насилие в полиции Гонконга". Участники написали #ProtestToo на предплечьях с помощью губной помады, а другим раздали розовые ленточки.<p>29-30 августа. В Гонконге задержаны три лидера протестов: активист Энди Чан, а также Джошуа Вонг и Агнес Чоу из партии "Демосисто".<p> <p>31 августа. Тысячи людей вышли на запрещенное властями шествие в память о попытке Пекина пять лет назад провести в Гонконге электоральную реформу, которую в итоге Гонконг отверг. Полиция стреляла в воздух, а затем применила слезоточивый газ и водометы с несмываемой синей краской. Более 30 человек пострадали в результате столкновений.<p> 1 сентября. Движение экспрессов в аэропорт было остановлено, дороги заблокированы, пассажирам пришлось добираться до него пешком. Тысячи демонстрантов попытались проникнуть в здание аэропорта, но были остановлены полицией.2 сентября. Около 9 тысяч человек из 200 учебных заведений не пришли на занятия в рамках протеста. Учащиеся намерены устраивать бойкот каждую неделю, пока власти не выполнят требования демонстрантов.
<p>9 июня. Прошла первая крупная акция, на которую пришло около миллиона человек с требованием отказаться от принятия закона об экстрадиции.<p> <p>12 июня. Протестующие собираются у здания парламента, полиция впервые применяет слезоточивый газ и дубинки, действия протестующих классифицируются как бунт.<p> <p>15 июня. Второе чтение законопроекта переносится на неопределенной срок из-за протестов.<p>
Китай Гонконг США

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