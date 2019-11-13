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Грета Тунберг, отказавшаяся от самолетов, отправится из США в Испанию на катамаране

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Шведская школьница Грета Тунберг, активно выступающая в защиту окружающей среды, доплывет из Северной Америки в Европу на катамаране. Об этом она написала в своем твиттере.

"Рада сказать, что, возможно, доберусь до COP25 в Мадриде. Мне предложили отправиться из Вирджинии на 48-футовом (около 15 м - ИФ) катамаране La Vagabonde", - написала активистка.

16-летняя активистка отказывается летать самолетами, аргументируя это тем, что авиатранспорт наносит большой урон экологии. Из Швеции в США на ГА ООН ранее в этом году она добиралась на яхте.

Ожидается, что Тунберг отправится на европейский континент через Атлантику из Вирджинии позже в среду. Она поплывет в Мадрид, где в начале декабря пройдет конференция ООН по изменению климата. Изначально мероприятие должно было состояться в Чили, однако из-за продолжающихся там беспорядков место проведения конференции было изменено.

Обратное путешествие школьница осуществит на катамаране с австралийскими YouTube-блогерами Райли Уитлумом и Элайной Караусу, которые еженедельно публикуют видеозаписи о своих путешествиях с их маленьким ребенком на катамаране. В этот раз с ними и Гретой Тунберг в плавание отправится британская профессиональная яхтсменка Никки Хендерсон.

Ранее шведская активистка опубликовала в соцсетях обращение, в котором написала: "Теперь мне нужно как-то пересечь Атлантику в ноябре... Если кто-то может мне помочь найти транспорт для этого, я буду очень благодарна".

За последний год 16-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с климатом, Тунберг в прошлом году начала по пятницам, вместо занятий в школе, приходить к шведскому парламенту, требуя от властей активных мер для защиты окружающей среды. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и переросла в движение школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления. Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался генсек ООН Антониу Гуттерриш и актер Арнольд Шварценеггер.

В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров стран мира в том, что они, не предпринимая мер по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство".

Грета Тунберг США Испания

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