Госдеп США указал на нарушения Россией Договора по открытому небу

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Госдепе надеются, что Россия пересмотрит некоторые свои действия, нарушающие, по мнению Вашингтона, положения Договора по открытому небу (ДОН).

"Нарушения (Договора Россией - ИФ) есть. И есть моменты, которые, как мы надеемся, Россия пересмотрит. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию", - сказал во вторник помощник госсекретаря США Кристофер Форд на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о претензиях Штатов к России по Договору об открытом небе.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала Договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

О том, что Белый дом рассматривает выход из ДОНа, стало известно 8 октября 2019 года. Тогда председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел обратился с отдельным письмом к советнику по нацбезопасности президента Роберту О'Брайену. В своем обращении он осудил намерение администрации Дональда Трампа прекратить участие США в ДОН.

На следующий день демократы в Конгрессе призвали администрацию США отказаться от планов по возможному выходу Вашингтона из договора.

В ноябре заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что Россия не будет выходить из ДОНа, если на такой шаг пойдут Штаты. При этом, как отмечал Рябков, Москва не уверена, что Вашингтон в самом деле намерен покинуть соглашение.