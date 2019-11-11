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Россия останется в Договоре по открытому небу в случае выхода из него США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россия не будет выходить из Договора по открытому небу (ДОН), если на такой шаг пойдут США, к тому же в Москве не уверены, что Вашингтон действительно намерен покинуть соглашение, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"Нам надо будет взвесить ситуацию заново. Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы. Варианты действий (в ответ на возможный выход США из ДОН - ИФ) есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально. При этом мы не уверены, что США близки к выходу (из ДОН - ИФ)", - отметил Рябков в беседе с изданием.

При этом замглавы МИД РФ выразил надежду на то, что США все же останутся участниками Договора по открытому небу.

О том, что Белый дом рассматривает выход из ДОН, стало известно 8 октября 2019 года. Тогда председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел обратился с отдельным письмом к советнику по нацбезопасности президента США Роберту О'Брайену. В своем обращении он осудил намерение администрации прекратить участие США в ДОН.

На следующий день демократы в Конгрессе призвали администрацию США отказаться от планов по возможному выходу Вашингтона из договора.

По сообщению источников The Wall Street Journal, 27 октября президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу

Идея "Открытого неба" впервые была представлена общественности президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году в целях обеспечения двустороннего наблюдения за военной деятельностью США и СССР. Однако в то время американское предложение со стороны советского руководства поддержки не нашло. И только в конце 1980-х - начале 1990-х годов к ней вернулись как к многосторонней инициативе в области контроля над вооружениями.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Россия США Договор по открытому небу ДОН Сергей Рябков

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