Россия останется в Договоре по открытому небу в случае выхода из него США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россия не будет выходить из Договора по открытому небу (ДОН), если на такой шаг пойдут США, к тому же в Москве не уверены, что Вашингтон действительно намерен покинуть соглашение, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"Нам надо будет взвесить ситуацию заново. Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы. Варианты действий (в ответ на возможный выход США из ДОН - ИФ) есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально. При этом мы не уверены, что США близки к выходу (из ДОН - ИФ)", - отметил Рябков в беседе с изданием.

При этом замглавы МИД РФ выразил надежду на то, что США все же останутся участниками Договора по открытому небу.

О том, что Белый дом рассматривает выход из ДОН, стало известно 8 октября 2019 года. Тогда председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел обратился с отдельным письмом к советнику по нацбезопасности президента США Роберту О'Брайену. В своем обращении он осудил намерение администрации прекратить участие США в ДОН.

На следующий день демократы в Конгрессе призвали администрацию США отказаться от планов по возможному выходу Вашингтона из договора.

По сообщению источников The Wall Street Journal, 27 октября президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу.