Лукашенко призвал чиновников не держаться за власть "растопыренными пальцами"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег чиновников и парламентариев от того, чтобы они "держали власть растопыренными пальцами".

"Это наша страна, и мы с вами будем определять, как ей быть дальше. Но ни в коем случае нельзя растопыренными пальцами держать власть. Ибо будем пожинать плоды, как у наших соседей", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА, на совещании с активом Минской области в среду.

Президент напомнил о прошедших в ноябре в стране парламентских выборах, заявив, что положительно оценивает его новый состав. "Я, будучи в Витебской области, поблагодарил наших людей и руководителей участковых, окружных комиссий, которые просто блестяще справились с этой задачей. Вы слышите, что я частенько подкритиковываю Запад за оценку наших выборов. Но должен сказать, прогресс и среди них по оценке наших выборов поразительный", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что граждане в своем подавляющем большинстве поддержали на выборах предложенные властью кандидатуры. "И мы избрали, я чувствую, неплохой по составу парламент. Не хуже, чем в былые годы. Может быть, лучше", - считает Лукашенко.

В этой связи президент обратил внимание, что в ответ необходимо слышать людей и отвечать на их просьбы. "Я понимаю, что есть некоторые штатные жалобщики, но их ничтожное меньшинство. Многие люди приходят потому, что некому им помочь. И они вправе рассчитывать на власть. Власть от народа, как мы говорим", - сказал он.

В связи с этим Лукашенко призвал чиновников помнить, что "сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми". "Чтобы не было мучительно больно за эти годы перед народом. И чтобы в нас потом палками не бросали за нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности. Всех нас - от президента до сидящих здесь государственных служащих", - добавил белорусский лидер.

Лукашенко также заверил, что его дети не претендуют на президентский пост. Президент высказался за то, чтобы во власть приходило новое поколение. "Я не про своих детей говорю, мои дети не будут управлять страной, это я вам пообещал", - глава государства.

Он также выразил уверенность, что в будущем будут важны не столько природные ресурсы, которыми обладает та или иная страна, сколько интеллектуальный потенциал, уровень образования. "Нефть и газ уходят. Мозги будут главными", - подчеркнул президент.

В ноябре Лукашенко заявлял, что не будет держаться "посиневшими пальцами за кресло" президента, если его не поддержит народ. При этом он сообщил, что планирует выдвигаться на следующих выборах главы Белоруссии в 2020 году.