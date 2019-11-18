Прошедшие в Белоруссии парламентские выборы разочаровали ПАСЕ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) разочарована невыполнением Белоруссией рекомендаций ассамблеи, данных по итогам предыдущих парламентских выборов (2016 года), заявил глава делегации ПАСЕ лорд Дэвид Бленкатра.

"Это (невыполнение рекомендаций ПАСЕ - ИФ) лишает граждан страны возможности участия в демократическом процессе", - сказал Бленкатра на пресс-конференции в понедельник в Минске.

Бленкатра подчеркнул, что "решение о выборе политической и избирательной систем может быть принято только Белоруссией". "Однако Белоруссия является членом европейской семьи, и мы надеемся, что все члены нашей семьи будут придерживаться международных избирательных стандартов", - подчеркнул он.

Позиция ОБСЕ

В свою очередь специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт также констатировала, что Минск при проведении парламентских выборов не реализовал на практике рекомендации ОБСЕ.

"Правовая база не гарантирует соответствие выборов демократическим обязательствам. После прошлых выборов были приняты ограниченные усилия по реформированию избирательного законодательства, они (меры по реформированию - ИФ) были начаты, но не реализованы на практике", - заявила Седерфельт.

Она подчеркнула, что "предыдущие рекомендации по реформированию избирательного законодательства остаются в силе". Специальный координатор пояснила, что "сюда входит необходимость изменений, связанных с несбалансированным составом избиркомов, ограничениями в отношении кандидатов и их прав, а также недостаточными гарантиями в части голосования и подсчета голосов".

"Я надеюсь на конкретные действия по реформированию избирательного законодательства в ближайшем будущем", - добавила она.

В свою очередь глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориэн Йонкер заявила на пресс-конференции, что на прошедших в Белоруссии парламентских выборах в ряде случаев ограничивались основополагающие свободы избирателей.

Также она высказала сомнение в достоверности подсчета голосов. "При подсчете голосов были выявлены определенные проблемы, что ограничило возможность подтверждения целостности и достоверности результатов выборов", - заявила глава миссии.

По ее словам, это "создало определенные поводы для беспокойства относительно достоверности подсчета голосов и того, насколько достоверными являются объявленные результаты". "Кроме того, есть проблема с транспарентностью, недостаток транспарентности", - добавила Йонкер.

Между тем, она констатировала, что досрочное голосование 12-16 ноября и голосование непосредственно в день выборов 17 ноября "прошло в спокойной обстановке".

Мнение правозащитников

Между тем, белорусские правозащитники утверждают, что выборы в Палату представителей Белоруссии не были свободными и демократичными и прошли с грубыми нарушениями. Об этом заявил координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович в понедельник на пресс-конференции в Минске.

"К сожалению, выборы в Беларуси прошли с грубейшими нарушениями, которые могут говорить о том, что все негативные тенденции, все болезни, которые происходили в нашем избирательном процессе, остаются. Если раньше у нас был, скажем так, полураспад избирательной системы, то теперь она полностью превращена в административную процедуру", - посетовал Лабкович.

Такие выводы правозащитников обусловлены "отсутствием равного доступа к государственным СМИ для всех кандидатов, отсутствием беспристрастных избирательных комиссий, использованием административного ресурса в пользу провластных кандидатов, фактами принуждения избирателей к досрочному голосованию, закрытостью ряда избирательных процедур для наблюдателей".

В подготовленном правозащитниками отчете по итогам наблюдения за выборами отмечается, что еще на стадии регистрации кандидатов в депутаты зафиксировано большое количество отказов в регистрации оппозиционным активистам, которые выдвигались путем сбора подписей.

В то же время условия для проведения предвыборной агитации улучшились, констатируют правозащитники. Так, местные власти в большинстве регионов создали хорошие условия для нее, по сравнению с выборами 2016 года количество мест для массовых мероприятий и количество помещений для встреч кандидатов с избирателями увеличилось.

Парламентские выборы в Белоруссии

В Белоруссии 17 ноября состоялись парламентские выборы. По данным ЦИК, в голосовании приняло участие 77,22% избирателей.

За голосованием наблюдали 1,03 тыс. международных наблюдателей. В том числе от Содружества независимых государств в миссию наблюдателей вошли 475 человек, от БДИПЧ ОБСЕ - 346 наблюдателей. Миссия наблюдателей от СНГ сочла выборы свободными, демократичными и соответствующими Конституции страны.

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что первые заседания обеих палат обновленного белорусского парламента пройдут 6 декабря.

Ермошина также раскрыла личности ряда избранных депутатов. Как рассказала глава ЦИК во время брифинга в понедельник, в парламент ,"если говорить о фигурах известных", прошли экс-министр информации Лилия Ананич, экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

"Избрана Василевич Мария - наша прыгажуня что называется (победительница конкурса "Мисс Беларусь" 2018 года - ИФ)", - отметила Ермошина.