Триполи передаст Москве список россиян, сотрудничающих с Ливийской армией Хафтара

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заявило о намерении передать Москве список россиян, оказывающих содействие и выступающих на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, сообщает в четверг Associated Press.

"ПНС имеет в своем распоряжении документы, свидетельствующие о том, что в Ливии находятся от 600 до 800 российских бойцов, и в настоящее время готовит общий список для передачи российским властям", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу Верховного государственного совета при ПНС Халеда аль-Мешри.

После того, как ПНС соберет доказательства сотрудничества россиян с ЛНА, представители ПНС отправятся в Москву и передадут эти данные властям РФ, сказал аль-Мешри. "Посмотрим, что они (власти РФ - ИФ) скажут", - заявил глава Совета, не уточнив дату визита.

Триполи и представители американской администрации обвиняют Россию в том, что в последние несколько месяцев она направила в районы основных боевых действий в Ливии бойцов "ЧВК Вагнера" для оказания содействия частям и подразделениям ЛНА, отмечает агентство.

В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники передавало, что более сотни бойцов так называемой частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в прибыли в Ливию для поддержки армии Хафтара. В ноябре газета The New York Times писала о прибытии в Ливию из России не менее 200 бойцов. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов призвал не доверять таким сообщениям.

В Ливии уже на протяжении длительного времени сохраняется двоевластие: на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьер-министра Файеза Сараджа, а на востоке страны, в городе Тобрук, действует парламент опирающийся на ЛНА Хафтара.