Москва признала, что интеграция РФ и Белоруссии уменьшит суверенитет двух стран

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что интеграция России и Белоруссии уменьшит суверенные полномочия двух стран, однако этого не нужно бояться, потому что полностью поступаться суверенитетом не придется.

"Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, ценами, каждая страна хочет добиться каких-то преимуществ для себя, но уверен, что развязки здесь можно найти и на президентском уровне, и на уровне правительства", - сказал Медведев в четверг, отвечая на вопросы тележурналистов.

По его словам, "нужно увидеть свет в конце тоннеля: куда мы с этой интеграцией идем". "Нам все время говорят: "Мы не собираемся поступаться суверенитетом". Так и не надо ничем поступаться с одной стороны. Но с другой стороны, любая интеграция - напомню простую юридическую истину - это частичное уменьшение суверенитета, и мы тоже свой суверенитет уменьшили, когда объединились в Евразийский союз", - напомнил Медведев.

По его словам, "РФ отдала часть своих полномочий на наднациональный уровень, поэтому любая интеграция - это уменьшение суверенитета". "Это же произошло и в Европейском Союзе. Значительная часть вопросов решается в Брюсселе, а не в европейских столицах. Не нужно бояться этого, нужно принять мужественные решения, которые позволят заложить твердый фундамент под экономическое, социальное развитие наших стран на долгие годы вперед", - указал премьер.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя отношения с Россией и планы по интеграции, заверил, что республика не войдет в состав "любого государства, даже братской России". По словам президента, белорусы не собираются "сдавать независимость и суверенитет страны".

Как сообщалось, Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. Ранее премьер-министры двух стран говорили о том, что программу интеграции и "дорожные карты" к ней планируется представить президентам двух стран в начале декабря.

Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.

В сентябре "Коммерсантъ" написал, что Минск и Москва планируют с 2022 года создать на базе двух стран конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе. Позднее белорусские власти опровергли наличие таких планов.