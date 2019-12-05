Филарет станет главой миссии в составе ПЦУ в связи с ликвидацией УПЦ КП

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Синод ПЦУ решил создать для ее "почетного патриарха" Филарета Денисенко религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

Как сообщает в четверг пресс-служба ПЦУ в заявлении "о гарантии обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета", на заседании Синода ПЦУ 5 декабря был рассмотрен вопрос о положении Филарета и обеспечении условий его жизни и деятельности "в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата".

Во внимание к "прошлым особым заслугам в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения" Филарета, а также учитывая позицию последнего, Синод решил создать религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

Кроме того, за Филаретом сохранено право для пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу: город Киев, улица Пушкинская, 36. Филарет также получил пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

"Пожизненное материальное содержание почетного патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований", - сообщили в ПЦУ.