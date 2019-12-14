Собор ПЦУ призвал Филарета прекратить конфронтацию с ней

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Архиерейский собор неканонической церкви Украины (ПЦУ) призвал Филарета прекратить самоизоляцию, заверив, что его статус и материальное положение не будут пересмотрены.

"Призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия УПЦ-КП", - говорится в итоговом документе собора на сайте ПЦУ.

Как сообщалось, недавно была завершена процедура ликвидации двух неканонических церквей страны - Киевского патриархата, лидером которого не один десяток лет был Филарет, и Украинской автокефальной православной церкви. Духовенство именно этих двух организаций год назад составила костяк ПЦУ, образованной Константинопольским патриархатом при поддержке тогдашних властей Украины.

Между тем на протяжении многих месяцев Филарет отказывался признавать ликвидацию "Киевского патриархата" и открыто выражал несогласие с условиями томоса об автокефалии, предоставленной Константинополем.

На днях синод ПЦУ решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии и закрепил за ним пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

Несмотря на это, Филарет инициировал проведение 20 декабря в украинской столице форума "В защиту Киевского патриархата".