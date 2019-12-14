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Собор ПЦУ призвал Филарета прекратить конфронтацию с ней

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Архиерейский собор неканонической церкви Украины (ПЦУ) призвал Филарета прекратить самоизоляцию, заверив, что его статус и материальное положение не будут пересмотрены.

"Призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия УПЦ-КП", - говорится в итоговом документе собора на сайте ПЦУ.

Как сообщалось, недавно была завершена процедура ликвидации двух неканонических церквей страны - Киевского патриархата, лидером которого не один десяток лет был Филарет, и Украинской автокефальной православной церкви. Духовенство именно этих двух организаций год назад составила костяк ПЦУ, образованной Константинопольским патриархатом при поддержке тогдашних властей Украины.

В миреФиларет станет главой миссии в составе ПЦУ в связи с ликвидацией УПЦ КПЧитать подробнее

Между тем на протяжении многих месяцев Филарет отказывался признавать ликвидацию "Киевского патриархата" и открыто выражал несогласие с условиями томоса об автокефалии, предоставленной Константинополем.

На днях синод ПЦУ решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии и закрепил за ним пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

Несмотря на это, Филарет инициировал проведение 20 декабря в украинской столице форума "В защиту Киевского патриархата".

Украина ПЦУ Филарет

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