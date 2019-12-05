Число пострадавших при пожаре в Одесском колледже выросло до 29

Местонахождение еще 13 человек уточняется

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что во время пожара в Одесском колледже один человек погиб, 29 человек пострадали, спасатели продолжают ликвидацию пожара.

"В результате пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, пострадали 29 человек. Место нахождения 13 человек уточняется. Максимальные силы сейчас направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, место нахождения которых не установлено", - говорится в фейсбуке Нацполиции Украины.

Накануне утром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В результате пожара пострадали и были госпитализированы 22 человека, 17-летняя студентка впоследствии скончалась. По данным СМИ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Представитель ГСЧС сообщил на брифинге, что "поступила информация об установлении местонахождения еще около 15 человек".

По факту пожара открыто уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ст. ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).