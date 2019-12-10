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Зеленский доволен началом диалога о транзите газа

В свою очередь, Путин напомнил о возможной скидке 25%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, были приняты важные шаги в отношении вопроса о продолжении транзита российского газа в Европу через Украину.

В свою очередь, Путин лишь напомнил, что если стороны договорятся о честной совместной работы, газ для промышленных потребителей Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.

Такие заявления главы государств сделали по итогам переговоров, состоявшихся в рамках встречи "нормандского формата".

Россия Украина Владимир Путин Владимир Зеленский Нормандская четверка

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