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"Газпром" потребовал от Киева "экономически обоснованных тарифов" на транзит

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Пакет условий "Газпрома" Киеву по продолжению сотрудничества в газовой сфере (ранее включал обнуление арбитражных требований и прямые поставки газа) пополнился условием снижения тарифов на транзит газа.

В пятницу прошла встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и уполномоченного федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее.

"Алексей Миллер подчеркнул, что "Газпром" ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года", - говорится в пресс-релизе компании.

Миллер подробно проинформировал Вальдерзее о ходе российско-украинских переговоров о сотрудничестве в газовой сфере с 2020 года. "Отмечено, что Украина продолжает имплементацию в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Это работа ещё не завершена и предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора", - также сообщает "Газпром".

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с немецкими бизнесменами говорил, что Киев на переговорах в Вене по транзиту озвучил "достаточно трудно реализуемые" запросы.

Ранее в декабре Путин также говорил, что условия, которые выдвигает украинская сторона на переговорах в Вене по тарифам на транзит газа с 2020 года, "экономически неприемлемы". Вместе с тем президент выражал надежду, что на переговорах в конце концов "удастся как-то позиции согласовать".

Миллер также отмечал, что предложения украинской стороны по тарифам на транспортировку газа в Европу с 2020 года очень высокие, значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.

Новые украинские тарифы на транзит

В октябре украинская сторона официально опубликовала новую методику расчета тарифа на транзит газа. В "Нафтогазе" посчитали, что на период 2020-2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей газо-транспортной системы (ГТС) Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м - $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году - $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все - с НДС). В 2016 году Миллер сообщал, что тариф на транспорт газа по "Северному потоку 2" составляет $2,1 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

Газпром Алексей Миллер Украина Георг Граф Вальдерзее

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