Путин заявил о "трудно реализуемых" запросах Киева на переговорах по газу

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что стороны на переговорах с Украиной по газу в Вене найдут приемлемые решения, хотя озвученные на данный момент запросные позиции трудно реализуемы.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в пятницу.

Кроме того, президент РФ напомнил, что газопровод "Северный поток 2" - это "чисто коммерческий проект". "Правительство фактически не принимает в нем участие. И так, чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - подчеркнул Путин. По словам главы государства, "вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности".

Ранее в декабре Путин также говорил, что условия, которые выдвигает украинская сторона на переговорах в Вене по тарифам на транзит газа с 2020 года, "экономически неприемлемы". Вместе с тем президент выражал надежду, что на переговорах в конце концов "удастся как-то позиции согласовать".

В октябре украинская сторона официально опубликовала новую методику расчета тарифа на транзит газа. В "Нафтогазе" посчитали, что на период 2020-2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей газо-транспортной системы (ГТС) Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м - $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году - $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все - с НДС). В 2016 году Миллер сообщал, что тариф на транспорт газа по "Северному потоку 2" составляет $2,1 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

Проблема газового контракта

Действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. 18 ноября "Газпром" официально предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт либо заключить новый договор о транзите газа через территорию Украины сроком на один год. Условием сделки российская сторона назвала отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

"Нафтогаз" в ответе "Газпрому" заявил о необходимости заключить соответствующий европейским правилам новый транзитный контракт между "Газпромом" и оператором газотранспортной системы Украины. Украинская компания также выразила готовность рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Кроме того, после предложения "Газпрома" глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечал, что дальнейшие консультации по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии.