Суд в Петербурге арестовал гендиректора "Метростроя" по обвинению в растрате

У главного офиса компании "Метрострой" в Санкт-Петербурге Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга санкционировал арест до 8 февраля 2020 года генерального директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова по делу о растрате, сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Отмечается, что Александров вину не признает. Он просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога нежилого помещения стоимостью 25 млн рублей.

Адвокат Александрова утверждал, что нахождение его подзащитного под стражей приведет к банкротству "Метростроя" и оставит без работы 4 тысячи сотрудников ОАО. Однако доказать это утверждение защита не смогла, следует из сообщения.

"Александров, высказываясь по поводу ходатайства следствия, пояснил суду, что он ничего "не шкерит" (про имущество в собственности), ни на кого "не наезжает" (про знакомство с сотрудниками правоохранительных органов) и вообще он открытый человек и никуда бежать не собирается, следствию противодействовать не будет", - сообщает судебная пресс-служба.

Ранее во вторник до 6 февраля был заключён под стражу другой фигурант дела - гендиректор ООО "БТР" Анатолий Болотов. Он был задержан накануне при попытке выехать в Израиль. Свою вину бизнесмен не признает.

По данным объединённой пресс-службы судов, материалы на третьего фигуранта дела - руководителя Управления производственно-технологической комплектации "Метростроя" Олега Кузьменко - в суд не поступали.

Согласно версии следствия, не позднее 7 ноября 2017 года Александров вступил в сговор с Кузьменко и Болотовым для хищения денежных средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов КСМ-5 от 13.12.2013 и КСМ-2 от 18.03.2014.

По данным Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, опубликованным на сайте Смольного, эти контракты связаны со строительством Фрунзенского радиуса от станции метро "Международная" до "Шушар". Три станции Фрунзенского радиуса петербургского метро ("Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары") были открыты для пассажиров 3 октября.

Следствие полагает, что ущерб от действий фигурантов превышает 178 млн рублей.

О возможном задержании гендиректора "Метростроя" стало известно во вторник. Как отмечала пресс-служба компании, Александров не появлялся на работе 9 и 10 декабря, связи с ним не было.

"Метрострой" был основан в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем.

Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", компания на 25% принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", на 21% - комитету имущественных отношений Петербурга, около 14% находятся в собственности Вадима Александрова (бывший генеральный директор компании), около 24% - его сына Николая Александрова (нынешний генеральный директор компании). Остальными акциями владеют граждане России, Германии, Украины и Эстонии.