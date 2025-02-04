В Петербурге офис "Метростроя" у Витебского вокзала продан за 301,7 млн рублей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге офис "Метростроя" у Витебского вокзала продали в рамках процедуры банкротства за 301,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

"Российский аукционный дом успешно реализовал офисное помещение площадью 3 243,1 кв.м, принадлежавшее ранее ОАО "Метрострой". (...) Начальная цена актива в периоде составляла 260,8 млн рублей. За лот соперничали два участника. Победителем была признана компания "Метрострой Северной Столицы", предложившая за лот 301,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Офис расположен по адресу: Загородный проспект, дом №52А, литера А, помещение 1-Н. Лот продавали в рамках процедуры банкротства ОАО "Метрострой".