Тело 13 погибшего извлекли из-под завалов Одесского колледжа

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 13 человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Всего в результате пожара погибли 13 человек: ...11 декабря в 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека", - говорится в сводке, публикуемой на сайте ГСЧС.

В настоящее время в больницах остается 8 из 30 пострадавших во время ЧП. "Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в сводке отсутствует информация о количестве людей, судьба которых до сих пор неизвестна.

Вечером 10 декабря пресс-служба Нацполиции со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Сергея Ярового сообщала, что остается неизвестной судьба четырех человек, считающихся пропавшими без вести после пожара в здании Одесского колледжа.

"По состоянию на сейчас трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на Ярового.

В 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.