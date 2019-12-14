Поиск

В КНДР заявили о разработке технологий для противостояния ядерной угрозе США

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Северокорейские военные заявили, что проводимые в настоящее время испытания необходимы, чтобы защитить страну от американской ядерной угрозы.

В миреКНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме СохэКНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме СохэЧитать подробнее

В генштабе ВС КНДР пояснили, что испытания дают "неоценимо важную информацию".

"Полученные в ходе недавних тестов оборонные технологии позволят разработать стратегическое вооружение, позволяющее КНДР окончательно решить задачу сдерживания США и обеспечения превосходства в мощи над ними", - заявляют в северокорейском генштабе.

В субботу стало известно, что КНДР провела вторые за последние недели испытания на полигоне Сохэ. Южнокорейские эксперты полагают, что речь идет о тестах жидкостного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет.

Как сообщалось, в конце прошлой недели на этом же полигоне был испытан ракетный двигатель.

Ракетный полигон "Сохэ" (Тончхан-ни) был частично демонтирован в прошлом году в рамках шагов Пхеньяна по денуклеаризации.

Ранее СМИ опубликовали заявление постоянного представителя КНДР при ООН Кима Сона, в котором страна сообщила об исключении денуклеаризации из повестки переговоров с США.

С мая этого года Пхеньян сообщил о более десяти ракетных испытаниях.

КНДР Северная Корея США

Новости по теме

Новости

Собор ПЦУ призвал Филарета прекратить конфронтацию с ней

В Сеуле посчитали, что КНДР испытала двигатель для баллистической ракеты

Военный переворот в Судане

Экс-президента Судана осудили за коррупцию на два года

КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ

КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ

Что случилось этой ночью: суббота, 14 декабря

Из машины бухгалтера Facebook украли жесткий диск с данными тысяч сотрудников

Из машины бухгалтера Facebook украли жесткий диск с данными тысяч сотрудников
Убийство Павла Шеремета

Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета

Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета
Убийство Павла Шеремета

Суд в Киеве арестовал детского врача, подозреваемую в убийстве Шеремета

Убийство Павла Шеремета

При обыске по делу об убийстве журналиста Шеремета нашли мину

Грета Тунберг решила передохнуть

Грета Тунберг решила передохнуть
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');