Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 декабря

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Николай Рыбаков избран председателем "Яблока". За него проголосовали чуть больше половины делегатов съезда партии. До этого Рыбаков был заместителем председателя.

– На "Восточном" начался монтаж оборудования для нового стартового комплекса. По плану строительство должны завершить в 2023 году. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что план выдерживается.

– ФССП может получить полномочия по контролю за всеми организациями по сбору просроченных долгов граждан. Министерство юстиции предложило изменения в законе, которые должны вступить в силу с 2021 года. В ведение приставов хотят отдать банки, микрокредитные организации и организации в сфере ЖКУ.

– Экс-прокурора района Владикавказа задержали по подозрению в заказном убийстве. По версии следствия, прокурор заказала убийство бывшего мужа ее сестры Александра Леонова. Леонов был убит в Москве в 2012 году.