Генсека ООН разочаровали итоги конференции по изменению климата

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил разочарование результатами конференции ООН по изменению климата (COP25), завершившейся в Мадриде в воскресенье.

"Международное сообщество утратило важную возможность показать возросшее стремление к сокращению последствия климатических изменений, адаптации и финансирования для борьбы с климатическим кризисом", - написал он в твиттере.

Вместе с тем Гутерриш призвал не сдаваться.

I am disappointed with the results of #COP25.



The international community lost an important opportunity to show increased ambition on mitigation, adaptation & finance to tackle the climate crisis.



But we must not give up, and I will not give up. — António Guterres (@antonioguterres) 15 декабря 2019 г.

Участники конференции ранее в воскресенье после споров и нескольких безуспешных попыток, в конце концов, согласовали финальный документ. В итоговом заявлении они призвали государства принимать меры для выполнения условий Парижского соглашения по климату от 2015 года, однако конкретных мер и шагов в этом документе не прописано.

Также в заявлении, распространенном по итогам COP25, содержится призыв к мировому сообществу оказывать помощь развивающимся странам в этой сфере и поднять планки своих собственных климатических целей.

Конференция проходила 2-13 декабря 2019 года в Мадриде, но принятие финального документа затянулось примерно на 40 часов.