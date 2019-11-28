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Европарламент объявил о чрезвычайной ситуации в сфере климата и экологии

Европарламент объявил о чрезвычайной ситуации в сфере климата и экологии
Фото: Reuters

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Евродепутаты приняли в четверг на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге резолюцию, объявляющую "климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию".

Авторы этого символического документа, за который проголосовали 429 парламентариев против 225, призвали Европейскую комиссию (ЕК) добиваться, чтобы все ее бюджетные и законодательные предложения в этой сфере были направлены на ограничение потепления климата ниже 1,5° C сверх доиндустриальных уровней.

Резолюция также призывает ЕС взять обязательство на конференции ООН по климату в Мадриде, которая будет проходить 2-13 декабря, сократить выделение парниковых газов на 55% к 2030 году, чтобы достичь углеродного нейтралитета к 2050 году. Председателю новой Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предложено включить эту цель в европейский "зеленый пакт".

Во всемирном масштабе, говорится в документе, выхлопы от воздушного и морского транспорта должны сокращаться. Все страны, считают депутаты, должны учесть эти виды выхлопов в своих национальных проектах по защите окружающей среды. Европарламент просит ЕК включить сектор мореходства в европейскую систему обмена квотами газовой эмиссии.

Европарламент считает, что страны ЕС должны как минимум удвоить свои вклады в международный Зеленый климатический фонд. При этом отмечается, что реальные обещания финансирования со стороны развитых стран все еще ниже коллективной цели собирать $100 млрд в год, начиная с 2020 года.

Евродепутаты также просят все страны ЕС постепенно прекратить все прямые и косвенные субсидии для ископаемого топлива к 2020 году.

Европарламент Страсбург Еврокомиссия

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