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Турция при необходимости закроет для американцев свои военные базы

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что Анкара готова закрыть свои военные базы для военнослужащих США в случае ввода Вашингтоном санкций из-за поставок российских систем ПВО С-400.

"Турция закроет авиабазу Инджирлик и Кюреджик при необходимости", - заявил он в интервью каналу "А-хабер", говоря о напряженности в отношениях с США из-за С-400.

На этой неделе глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может рассмотреть вопрос о выводе американских военных с авиабазы Инджирлик, если Вашингтон введет санкции против Турции за приобретение С-400.

Авиабаза Инджирлик расположена близ одноименного турецкого города. Ее используют ВВС как США, так и Турции.

Чавушоглу также указал, что в ответ на возможные санкции США против Анкары за приобретение российских С-400, Турция готова рассматривать все варианты действий. Он отметил, что Вашингтону не удастся посредством санкций "навязать чужую волю".

Турция США Реджеп Эрдоган

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