Ракета "Союз" стартовала с космодрома Куру с пятью европейскими спутниками

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-СТ-А" с пятью европейскими космическими аппаратами в среду успешно стартовала на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает компания-оператор Arianespace, обслуживающая полет.

Запуск был осуществлен в 11:54 по Москве.

Ракета "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" должна вывести на орбиту космический телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite), который предназначен для поиска и изучения экзопланет, вращающихся вокруг ближайших к Солнечной системе звезд, итальянский спутник радиолокационного наблюдения за Землей двойного назначения серии COSMO-SkyMed, а также еще три европейских малых научных космических аппарата - EyeSat, ANGELS и Ops-Sat.

Первый из спутников - COSMO-SkyMed должен отделиться от разгонного блока "Фрегат-МТ" на 23-й минуте после старта ракеты, второй - CHEOPS через 2 часа 25 минут. Выведение на орбиту всех остальных спутников завершиться через 4 часа 14 минут после запуска ракеты.

Как сообщалось, первоначально ракета должна была стартовать еще во вторник, однако из-за сбоя в системе управления он был перенесен на сутки. Arianespace сообщила, что после сбоя в системе миссии VS23, произошедшего за 1 час 25 минут до пуска, были проведены работы по замене неисправного оборудования.

Запуски российских носителей с космодрома во Французской Гвиане в Южной Америке осуществляются в рамках программы "Союз" на Куру" или "Союз" в ГКЦ" (Гвианском космическом центре) по развитию сотрудничества между Роскосмосом и ЕКА, начатой в 2007 году. В этих целях на космодроме Куру во Французской Гвиане были построены специальные стартовые комплексы для ракет-носителей "Союз-СТ".

Нынешний старт "Союза" станет 23-м по счету с космодрома Куру, а также последним запуском для компании-оператора Arianespace в текущем году. В общей сложности в 2019 году с космодрома Куру было осуществлено восемь пусков, в том числе четырех тяжелых ракет Arian-5, двух средних ракет "Союз" и двух легких ракет Vega.