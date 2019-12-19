Что случилось этой ночью: четверг, 19 декабря

Импичмент Дональда Трампа, вероятность "адских санкций" против России, температурные рекорды в Москве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей США одобрила импичмент Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс. Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовали более половины членов палаты. Президент США считает, что Сенат американского конгресса не допустит отстранения его от власти и он останется на посту главы государства.

- Аналитики в США назвали низкими шансы на принятие "адских санкций" против РФ. Об этом сообщил Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам. Согласно прогнозам специалистов из нью-йоркской аналитической компании Skopos Labs, вероятность принятия законопроекта и вступления его в силу составляет лишь 3%.

- Воспитатель эвакуированного из-за "минирования" детского сада скончалась в ЕАО. Женщине стало плохо во время эвакуации, ей вызвали скорую, однако воспитателя не успели спасти.

- Температура в Москве вторые сутки подряд бьет абсолютный рекорд. В среду к 20:00 температура достигла 5,4 градусов тепла, перекрыв прежний абсолютный максимум с 1886 года, - 5,3 градуса. Затем температура продолжила рост и к 01:00 четверга достигла 6,5 градусов, что на 1,2 градуса больше прежнего максимума тепла, зафиксированного в 1982 году - также 5,3 градуса.

- Арестовано имущество бывшего президента Армении Саргсяна. Арест наложен в рамках уголовного дела о присвоении и растрате в особо крупных размерах.