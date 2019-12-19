Путина спросили о вмешательстве в дела Британии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Корреспондент BBC News спросил Владимира Путина, вмешивалась ли Россия во внутреннюю политику Великобритании, в том числе в связи с Brexit, а также спросил о его отношении к премьер-министру Борису Джонсону, который ранее называл его "тираном" и сравнивал с эльфом Добби из сказок о Гарри Поттере.

Путин напомнил, что иностранные лидеры постоянно дают оценки событиям в России, в Москве в связи с этим считают себя вправе вести себя так же. Если считать такие заявления вмешательством, то "пусть считают". Сам Путин не считает подобные высказывания вмешательством в чужие внутренние дела.

Джонсона он поздравил с недавней победой на парламентских выборах и отметил, что тот "тоньше чувствует настроения в британском обществе", чем его политические оппоненты.

Что касается оценок, которые ему дают лидеры других стран, он привык в этом отношении делать приоритетом интересы России. Такие высказывания для него не имеют значения с точки зрения того, что должно быть сделано в интересах его страны. При этом он отметил, что в Кремле все заявления слышат, но не забывают, что люди говорят разное, когда стремятся к власти и оказываются у власти, и делают на это скидку.



Ранее в ходе большой пресс-конференции он отказался давать характеристики другим политическим лидерам, отметив, что считает это некорректным. По мнению президента, уместно давать оценки историческим деятелям, но не действующим политикам.

16 декабря Джонсон разрешил публиковать парламентский доклад о предполагаемых попытках России оказать влияние на британскую политику.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина