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Шесть сирийских военных погибли, отражая атаки боевиков в Идлибе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные силы в провинции Идлиб отразили несколько атак боевиков на свои позиции, но потеряли убитыми шесть человек, еще 13 военных получили ранения, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

По его словам, накануне днем отряд боевиков группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) численностью до 100 человек попытался прорвать оборону сирийских войск. Атака была остановлена огнем артиллерии вооруженных сил Сирии, "в результате чего нападавшие понесли значительные потери".

Кроме того, Боренков сообщил о попытке боевиков атаковать позиции сирийских военных возле населённого пункта Сукайят с применением заминированного бронеавтомобиля под управлением смертника. Огнем правительственных войск САР автомобиль был уничтожен, но в результате обстрела из реактивных систем залпового огня со стороны боевиков шесть сирийских военнослужащих погибли, еще 13 получили ранения различной степени тяжести, добавил он.

Всего, отметил Боренков, на территории идлибской зоны деэскалации "за прошедшие сутки зафиксирован 61 обстрел".

Сирия Идлиб ЦПВС

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