Что произошло за день: воскресенье, 22 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Лавров заявил о готовности России показать Штатам "Сармат". Глава МИД РФ подчеркнул, что и межконтинентальную баллистическую ракету, и ранее уже показанный американским инспекторам комплекс "Авангард" Россия намерена встроить в СНВ-3 при его продлении. Он также рассказал, что президент США Дональд Трамп ответил коротким письмом на предложение президента РФ Владимира Путина по введению моратория на развертывание ракет, запрещенных ДРСМД.

- Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды из-за аварии. Администрация Крымского района днем сообщала, что на устранение аварии на магистральном водопроводе понадобится более суток.

- Космический корабль Starliner удачно совершил мягкую посадку на землю. Решение о возвращении аппарата производства Boeing после первого тестового полета было принято в связи с тем, что из-за технического сбоя он вышел на нештатную орбиту и не смог пристыковаться к МКС. Ранее американские аппараты садились только на воду.

- В Уфе на заводе АО "Опытный завод Нефтехим" произошел крупный пожар. Площадь возгорания, начавшегося утром в воскресенье, достигала двух тысяч квадратных метров. По предварительным данным, на предприятии во время нагрева воспламенился один из компонентов технологической жидкости для антикоррозийной обработки труб нефтепровода. Полностью потушить пожар удалось только к вечеру. Возбуждено уголовное дело.

- ВМС Ливийской национальной армии маршала Хафтара задержали гражданское судно с турецким экипажем. Судно препроводили в порт Рас аль-Хиляль для проверки. Задержание произошло на фоне заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать военную поддержку признанному ООН правительству Ливии.

- Действующий президент Афганистана Ашраф Гани объявлен победителем прошедших в сентябре выборов. По данным Независимой избирательной комиссии, Гани получил 50,64% голосов, его главный соперник, действующий премьер Абдулла Энаятулла - 39,52%.