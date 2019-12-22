Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 22 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Лавров заявил о готовности России показать Штатам "Сармат". Глава МИД РФ подчеркнул, что и межконтинентальную баллистическую ракету, и ранее уже показанный американским инспекторам комплекс "Авангард" Россия намерена встроить в СНВ-3 при его продлении. Он также рассказал, что президент США Дональд Трамп ответил коротким письмом на предложение президента РФ Владимира Путина по введению моратория на развертывание ракет, запрещенных ДРСМД.

- Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды из-за аварии. Администрация Крымского района днем сообщала, что на устранение аварии на магистральном водопроводе понадобится более суток.

- Космический корабль Starliner удачно совершил мягкую посадку на землю. Решение о возвращении аппарата производства Boeing после первого тестового полета было принято в связи с тем, что из-за технического сбоя он вышел на нештатную орбиту и не смог пристыковаться к МКС. Ранее американские аппараты садились только на воду.

- В Уфе на заводе АО "Опытный завод Нефтехим" произошел крупный пожар. Площадь возгорания, начавшегося утром в воскресенье, достигала двух тысяч квадратных метров. По предварительным данным, на предприятии во время нагрева воспламенился один из компонентов технологической жидкости для антикоррозийной обработки труб нефтепровода. Полностью потушить пожар удалось только к вечеру. Возбуждено уголовное дело.

- ВМС Ливийской национальной армии маршала Хафтара задержали гражданское судно с турецким экипажем. Судно препроводили в порт Рас аль-Хиляль для проверки. Задержание произошло на фоне заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать военную поддержку признанному ООН правительству Ливии.

- Действующий президент Афганистана Ашраф Гани объявлен победителем прошедших в сентябре выборов. По данным Независимой избирательной комиссии, Гани получил 50,64% голосов, его главный соперник, действующий премьер Абдулла Энаятулла - 39,52%.

Новости по теме

Новости

Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе полностью потушен

В Татарстане признали участие школьников в учениях полиции

Трамп ответил на предложение Путина о моратории на развертывание запрещенных ДРСМД ракет

Лавров заявил о готовности России показать США межконтинентальную ракету "Сармат"

Михаил Горбачев пошел на поправку

Михаил Горбачев пошел на поправку

Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды

Балтфлот РФ впервые сообщил о сирийском опыте офицеров 11-го армейского корпуса

Пожарные потушили открытый огонь на заводе в Уфе

Пожарные потушили открытый огонь на заводе в Уфе

Нефтеперерабатывающий загорелся в столице Башкирии

Зюганов предположил проведение досрочных президентских выборов в сентябре

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');