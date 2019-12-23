Дамаск сообщил об американском ударе по нефтяным объектам в Сирии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - США при помощи беспилотников четыре дня назад атаковали нефтеперерабатывающие объекты в городе Хомс, заявил в понедельник глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"США, используя свою незаконную военную базу в Ат-Танфе, направили беспилотные летательные аппараты в Хомс и нанесли с них авиаудары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре", - сказал он в понедельник в начале встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Муаллем подчеркнул, что это происходит зимой, когда сирийцам "очень нужны и нефть, и газ". Он также заявил, что "Сирийская Арабская Республика в настоящее время подвергается турецкой агрессии".

"Турция посягает на наше единство, территориальную целостность своими действиями на севере нашей страны. Одновременно у народа Сирийской Арабской Республики похищают его недра, его нефтяные богатства, этим занимаются Соединенные Штаты Америки", - заявил Муаллем. Он подчеркнул, что Дамаск расценивает эти хищения и турецкую агрессию как пиратство, так как такие действия осуществляются с использованием оружия или под угрозой его применения.

Ранее в декабря постпред Сирийской Арабской Республики (САР) при ООН Башар Джаафари выступил с утверждением, что США совершили "вооруженное покушение" на сирийские территории с целью захвата нефтяных месторождений и что Вашингтон продает похищенную у Сирии нефть Турции.

В ноябре президент Сирии Башар Асад обвинил Соединенные Штаты в том, что они воруют нефть его страны.