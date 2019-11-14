Асад заявил о воровстве американцами сирийской нефти

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад заявил, что Соединенные Штаты воруют нефть его страны.

В интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), Асад также назвал США "государством, построенным как политический режим на бандитских группировках".

О том, что США под предлогом охраны нефтяной инфраструктуры в Сирии продолжают разграблять эту страну и финансировать антиправительственные группировки, также заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"США и их союзники не прекращают попыток деструктивного вмешательства во внутренние дела Сирии. На территорию Заевфратья возвращена часть американских войск якобы "для охраны нефтевышек". На самом же деле происходит присвоение углеводородного сырья с целью наживы и подпитки антиправительственных сил в регионе. Неприкрытое хищение национального достояния сирийского народа препятствует скорейшему возрождению экономики республики", - сказал Мизинцев в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев и возрождению мирной жизни в Сирии.

Генерал отметил, что Вашингтон пытается доказать легитимность своего присутствия в Сирии, чтобы сохранить возможность "безнаказанного разграбления сирийских недр".

Ранее в ноябре претензии к американским властям по Сирии выдвигал и глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр говорил, что США пытаются "по большому счету ограбить Сирийскую Арабскую Республику и забрать под свой контроль нефтяные промыслы" на ее территории. Такие действия противозаконными и "ничего хорошего" урегулированию конфликта в САР не принесут, предупреждал Лавров.

Проблема нефтяных месторождений в Сирии

6 ноября агентство со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп одобрил расширенную военную миссию по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Согласно новому плану, войска будут защищать большой участок земли, контролируемый курдскими боевиками, который простирается почти на 150 км от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Однако его точный размер пока не определен, отмечало агентство.

Позднее в Госдепе США заявили, что нефть в подконтрольных США районах Сирии добывается местными властями, у ведомстве нет каких-либо указаний от президента "что-либо делать с нефтяными месторождениями".

В начале ноября турецкое агентство "Анадолу" сообщало о строительстве двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтяных месторождений.

В октябре, после начала турецкой операции на северо-востоке Сирии "Источник мира", Трамп распорядился о выводе около 1 тыс. американских военнослужащих из региона. Однако при этом сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора. В свою очередь шеф Пентагона Марк Эспер заявлял, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.