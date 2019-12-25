Дамаск отверг право войск США находиться близ нефтяных месторождений в Сирии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Политический советник президента Сирии Бусейна Шаабан в эфире американского телеканала NBC News заявила, что войска США не должны находиться близ сирийских нефтяных месторождений.

По ее словам, заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские войска "охраняют" сирийскую нефть, лишь указывают на то, что "они ее крадут".

"Это наша нефть", - добавила Шаабан, отметив, что у США "нет абсолютно никаких прав" охранять сирийские нефтяные месторождения.

Советник Асада предупредила о "народном сопротивлении и действиях против американцев, захвативших сирийскую нефть".

"Наша земля должна быть полностью освобождена от иностранных оккупантов, будь то террористы, турки или американцы", - сказала Шаабан.

Спор вокруг нефтяных месторождений в Сирии

В ноябре агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Согласно этому плану, американские войска будут защищать большой участок земли, контролируемый курдскими боевиками, который простирается почти на 150 км от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасеке, но точный его размер пока не определен. В этом случае общая численность военного контингента США в Сирии может превысить 800 человек, включая 200 солдат, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии.

Позднее в Госдепе США заявили, что нефть в подконтрольных США районах Сирии добывается местными властями, у ведомстве нет каких-либо указаний от президента "что-либо делать с нефтяными месторождениями".

В начале ноября турецкое агентство "Анадолу" сообщало о строительстве двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтяных месторождений.

Президент Сирии Башар Асад в свою очередь обвинял США в том, что они "крадут нефть" с нефтяных месторождений к востоку от Евфрата и "продают ее Турции".

В октябре, после начала турецкой операции на северо-востоке Сирии "Источник мира", Трамп распорядился о выводе около 1 тыс. американских военнослужащих из региона. Однако при этом сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора. В свою очередь шеф Пентагона Марк Эспер заявлял, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.