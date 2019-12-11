Дамаск обвинил США в продаже похищенной у Сирии нефти Турции

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты совершили "вооруженное покушение" на сирийские территории с целью захвата нефтяных месторождений, Вашингтон продает похищенную у Сирии нефть Турции, утверждает постпред Сирийской Арабской Республики (САР) при ООН Башар Джаафари.

"Что касается вопроса американской оккупации, то вы все знаете все, что произошло - это является вооруженным покушением, которое совершили оккупационные силы Америки с тем, чтобы захватить нефтяные скважины в Сирии", - сказал Джаафари на пресс-конференции по итогам очередного раунда переговоров по САР в Нур-Султане.

Постпред добавил, что оккупировавшие Сирию американцы продают захваченные ресурсы Турции и управляют их "расхищением". По словам Джаафари, Сирия стала площадкой для сведения счетов США и других западных стран со своими конкурентами.

Вместе с тем сирийский дипломат подчеркнул важность политического процесса, "потому что нет другого выбора" для урегулирования ситуации в Сирии.

В ноябре президент Сирии Башар Асад обвинил Соединенные Штаты в том, что они воруют нефть его страны.

Проблема нефтяных месторождений в Сирии

В начале ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил расширенную военную миссию по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Согласно новому плану, войска будут защищать большой участок земли, контролируемый курдскими боевиками, который простирается почти на 150 км от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Однако его точный размер пока не определен, отмечало агентство.

Позднее в Госдепе США заявили, что нефть в подконтрольных США районах Сирии добывается местными властями, у ведомстве нет каких-либо указаний от президента "что-либо делать с нефтяными месторождениями".

В начале ноября турецкое агентство "Анадолу" сообщало о строительстве двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтяных месторождений.

В октябре, после начала турецкой операции на северо-востоке Сирии "Источник мира", Трамп распорядился о выводе около 1 тыс. американских военнослужащих из региона. Однако при этом сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора. В свою очередь шеф Пентагона Марк Эспер заявлял, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.