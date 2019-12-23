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Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия

Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия
Кот Мостик на строительной площадке железнодорожной части Крымского моста
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Талисман моста через Керченский пролив, кот по кличке Мостик задержится на объекте на несколько месяцев, чтобы "проконтролировать" движение поездов, сообщили журналистам в инфоцентре "Крымский мост".

Там отметили, что Мостику уже поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве, но он их рассмотрит, когда полностью завершит работу в Керченском проливе.

"Мостик первым пробежал по новым рельсам и проверил готовность железной дороги к открытию. В прошлом году кот-контролер первым проинспектировал свежий асфальт перед запуском машин", - рассказали в инфоцентре.

Мостика котенком подбросили строителям в 2015 году, когда началась подготовка к работам. Рабочие поселили его в своей бытовке, поставили на довольствие. Таким образом, Мостик является ровесником стройки. Его изображение даже есть на опоре Крымского моста.

От имени животного ведутся аккаунты в соцсетях, о нем неоднократно писали СМИ, в том числе американская газета The Washington Post.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершили на прошлой неделе: Росавтодор принял железнодорожную ветку Крымского моста и дал разрешение на ее запуск в эксплуатацию.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Мост через Керченский пролив

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Стоимость строительства моста (генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж") составляет порядка 228 млрд рублей.

Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года.

Грузовые поезда запустят в июне 2020 года.

Керченский пролив Крымский мост Мостик

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